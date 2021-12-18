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В 2021 году Tele2 увеличила зону покрытия 4G-сети в 112 населенных пунктах Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Топ-менеджеры Tele2 на пресс-конференции в Улан-Удэ рассказали о результатах развития инфраструктуры мобильной связи в текущем году. Весной оператор анонсировал старт крупного проекта по увеличению емкости в городских агломерациях и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях Бурятии. 17 декабря оператор презентовал журналистам основные итоги рекордной стройки.

Не копировать, а создавать

Открыла встречу коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Мария Лыкова, которая поделилась главными отличиями работы Tele2 на высококонкурентном телеком-рынке.

«Мы – оператор, который работает по другим правилам. Эта концепция уже несколько лет помогает нам не только выдерживать серьезную конкуренцию на рынке, но и быть трендсеттером отрасли в целом. Tele2 создает простые, выгодные и удобные сервисы, поддерживающие стиль жизни наших клиентов. Например, это перенос остатков минут и гигабайтов, «Маркет Tele2», SOS-пакет. Со многими из услуг, которые мы вывели на рынок, вы можете быть знакомы, даже если не являетесь нашим клиентом, так как их элементы периодически появляются у других операторов. Но наш конвейер уникальных предложений никогда не останавливается, и мы продолжаем выводить на рынок новые продукты», – отметила Мария Лыкова.

Среди последних новинок коммерческий директор назвала возможность клиентов купить смартфон Xiaomi, обменяв накопленные минуты на скидку. Ее размер составляет от 1000 до 4000 рублей, при этом 1 минута равна 1 рублю. Акция получила широкий отклик у клиентов – с ноября они обменяли уже более 47 миллионов минут. Поскольку спрос на смартфоны в канун новогодних праздников растет, Tele2 решила продлить сроки предложения в салонах связи и на своем сайте до конца года.

Дальнейшее развитие получил и другой хит от Tele2 – обмен минут на кино: «Весной мы рассказывали, что первыми среди мобильных операторов предложили клиентам обменивать минуты на кино из фильмотеки Wink. В течение года наши клиенты потратили для обмена 117 млн минут и посмотрели более 1 млн фильмов. Теперь обмен минут на кино доступен уже на всех тарифах с пакетами минут», – добавила Мария Лыкова.

По ее словам, вчера оператор запустил новогоднюю акцию «Друзья Ваши – подарки наши». Подарки можно отправлять через приложение «Мой Tele2» своим друзьям и близким – абонентам любых операторов. Каждый клиент может подарить или получить до 5 подарков – их список формируется искусственный интеллект Миа индивидуально для конкретного получателя.

Качество связи – решающий фактор

Рассказав о продуктовых новинках компании, спикеры Tele2 перешли к обсуждению главной услуги любого оператора – мобильному интернету. Чтобы предоставлять ее на высоком уровне, сеть должна постоянно развиваться. В этом году компания провела очень большую работу в этом направлении.

Как рассказал технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров, сегодня телеком-отрасль относится к жизненно важным услугам. Абоненты не просто общаются с родными и друзьями через соцсети и мессенджеры. Люди стали удаленно работать и дистанционно учиться, совершать покупки и получать госуслуги онлайн. Это сказывается и на объеме потребления интернет-трафика. Только за этот год в сети Tele2 в Бурятии он вырос на 30%.

«Столица Бурятии является лидером по потреблению интернет-трафика, и чтобы наши клиенты комфортно пользовались мобильным интернетом на высокой скорости, мы увеличили емкость сети там, где были пиковые нагрузки. Также мы улучшили качество покрытия внутри крупных торговых центров», – сообщил Алексей Баиров.

В рамках проекта технического развития, анонсированного весной текущего года, оператор провел масштабную работу как в городских агломерациях, так и на удаленных территориях. В северной части республики на БАМе – Северо-Байкальский, Муйский районы, на северо-востоке – Хоринский, Кижингинский, Еравнинский, Баунтовский эвенкийский районы. Кроме того, строительство базовых станций 4G велось в Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском, Кабанском и Прибайкальском районах.

Алексей Баиров отдельно отметил, что емкостные работы проведены в наиболее посещаемых рекреационных зонах – в Жемчуге, Аршане, Горячинске, Выдрино, Оймуре, Энхалуке, в районе Слюдянских озер Северо-Байкальского района. Также завершаются работы на курорте Гоуджекит.

«Сегодня мы уже можем подвести итоги стройки. Нам удалось повысить скорость мобильного интернета в 79 населенных пунктах, еще в 112 – мы увеличили зону покрытия. При этом в 58 населенных пунктах наш мобильный интернет появился впервые и, по нашим данным, во многих из них Tele2 является единственным оператором связи. Главный же итог нашей работы – на данный момент около 90% жителей Бурятии проживают в зоне уверенного покрытия 4G. В следующем году мы так же будем развиваться, инвестировать и улучшать качество связи», – резюмировал Алексей Баиров.

Tele2

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