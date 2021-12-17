Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
В Улан-Удэ водитель маршрута №95 представил свою версию событий по поводу инцидента, произошедшего 16 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», в паблик ves_ulan_ude написала улан-удэнка и рассказала, что «водитель накричал на двух детей, открыл дверь и сказал: «Выходите, если платить нечем!» Такая реакция последовала из-за того, что у пассажиров не было наличных, и они предложили оплатить переводом через мобильный банк. В итоге, рассказала мать, «детей выгнали на остановке «Ул.Геологическая».
Сегодня комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству пригласил того самого водителя и бригадира маршрута для выяснения ситуации.
- Со слов водителя, на остановке «ул. Геологическая» вошли две девушки, спросили, куда можно перевести деньги через мобильный банк в счёт оплаты проезда. Он ответил «никуда». Девушки покинули автобус. На вид им было лет двадцать. В объяснительной водитель приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - сообщили в комитете.
В настоящий момент в адрес перевозчика готовится предписание за необеспечение безналичной оплаты проезда пассажирам и грубое поведение водителя.
Представители комитета по транспорту оставляли контактные телефоны для связи с родителями, но никто так и не откликнулся.
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева
Россиянам рассказали о предновогодних выплатах
Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу
Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики
Новые цены на проезд вступят в силу 1 января
Семинар состоялся в детском доме-интернате «Журавушка»
Специалисты протестировали первый из них
Девочку назвали Сарана
Его называют «русским Бочелли»
Методов борьбы с болезнью, поражающей кедры, сейчас нет
Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года
Необычную находку обнаружили в платье сестры Николая II
Сотрудники представительства республики в Москве объявили сбор подарков для детей из Оки