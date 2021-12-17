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17 декабря

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В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей

В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми

В Улан-Удэ водитель маршрута №95 представил свою версию событий по поводу инцидента, произошедшего 16 декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», в паблик ves_ulan_ude написала улан-удэнка и рассказала, что «водитель накричал на двух детей, открыл дверь и сказал: «Выходите, если платить нечем!» Такая реакция последовала из-за того, что у пассажиров не было наличных, и они предложили оплатить переводом через мобильный банк. В итоге, рассказала мать, «детей выгнали на остановке «Ул.Геологическая».

Сегодня комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству пригласил того самого водителя и бригадира маршрута для выяснения ситуации.

- Со слов водителя, на остановке «ул. Геологическая» вошли две девушки, спросили, куда можно перевести деньги через мобильный банк в счёт оплаты проезда. Он ответил «никуда». Девушки покинули автобус. На вид им было лет двадцать. В объяснительной водитель приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - сообщили в комитете.

В настоящий момент в адрес перевозчика готовится предписание за необеспечение безналичной оплаты проезда пассажирам и грубое поведение водителя.

Представители комитета по транспорту оставляли контактные телефоны для связи с родителями, но никто так и не откликнулся.



общественный транспорт

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