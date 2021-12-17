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В Бурятии на Байкале гибнут кедры

В Бурятии на Байкале гибнут кедры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Методов борьбы с болезнью, поражающей кедры, сейчас нет

В Кабанском районе Бурятии становится всё больше заражённых кедров. Деревья убивает бактериальная водянка – заражённые кедры высыхают и гибнут. Об этом рассказал на сессии Народного Хурала депутат Дмитрий Швецов.

Согласно действующему законодательству, на байкальской территории запрещена сплошная вырубка высохших деревьев. Также нельзя пустить погибшие деревья на дрова для местных жителей.

По словам Швецова, на его депутатский запрос республиканское агентство лесного хозяйства ответило, что методов борьбы с болезнью на сегодня нет.

- Я прошу министерство природы обратить пристальное внимание на серьёзную проблему, проанализировать ситуацию с распространением бактериоза. И прошу в рамках право-законодательной инициативы обратиться в федеральные органы исполнительной власти с целью внесения изменений в действующее законодательство, чтобы остановить распространение бактериоза и предотвратить гибель деревьев, - призвал Дмитрий Швецов.

Кроме того, он передал слова жителей сёл Выдрино, Танхой, Каменск, Селенгинск и города Бабушки. Они считают, что трассу от наледи, возможно, обрабатывают солями, которые с талыми водами могут попасть в Байкал.

- Я обращаюсь к министерству природы, к министерству транспорта с таким вопросом: разрешено ли использование в центральной экологической зоне Байкале вот этих солей, других реагентов как антигололёдных веществ. И законно ли использование этих материалов на сегодняшний день? – обратился депутат.

Также Швецов обратил внимание, что в Кабанском районе нет ни одной автомойки, в связи с чем жителям негде привести в порядок свои автомобили.

Отметим, дороги в Бурятии, особенно в зоне Байкала, солью посыпать не должны. Год назад жители Бабушкина также предполагали, что идёт посыпка дорог солью. В свою очередь, в Упдор «Южный Байкал» заверили, что используется только чистый песок, который безвреден для водоёмов.
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