Жительница Бурятии забила тревогу по поводу материала для подсыпки дорог возле Байкала
Жительница города Бабушкин в Бурятии рассказала о том, что дорожники сталкивают снег с федеральной трассы в сторону местной речки Мысовка, которая впадает в Байкал. Женщина предположила, что дорогу перед этим посыпали не используемой в Бурятии солью. Информация появилась в телеграм-канале «Бабр.Медиа».
«Дорогу посыпают солью, возможно с реагентами, всё это попадает в воду», - говорится в сообщении.
«Бабр.Медиа» разместил видео с чистящим тротуар трактором.
В управлении федеральных автородог «Южный Байкал» опровергли посыпку трассы солью, заверив, что для этого применяется только песок. В управлении также выразили признательность жительнице Бабушкина за её неравнодушие к экологической безопасности.
- Именно в целях соблюдения экологической безопасности на данном участке используется чистый песок, который абсолютно безвреден для водоёмов. Снежные валы, образующиеся после расчистки проезжей части, сотрудники подрядных организаций вывозят в специально отведенные для этого места, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».
На мостовых сооружениях, расположенных на федеральных трассах республики, устроены очистные сооружения, которые не позволяют сточным водам попадать в реки и озера, не пройдя несколько степеней фильтрации.
- Что касается применения противогололедных материалов в целом, то данная мера необходима для недопущения образования зимней скользкости, которая может привести к ДТП и человеческим жертвам, - заключили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», шесть лет назад в Бурятии поднимался вопрос о том, чтобы посыпать дороги солью. О необходимости этого говорили, в частности, дорожники-подрядчики, представители ГИБДД тогда не возражали. В свою очередь, Росприроднадзор всё же рекомендовал использовать по старинке песок с мелким щебнем.
В Бурятии опровергли подсыпку дорог солью
Общество, Фото:
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