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В Бурятии увеличили прожиточный минимум на 2022 год

В Бурятии увеличили прожиточный минимум на 2022 год
Общество,  Фото:pixabay.com
Он составит 13793 рублей в расчёте на душу населения

В связи с изменением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, в Бурятии региональным правительством установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2022 год.

Величины прожиточного минимума в Бурятии установлены: в расчёте на душу населения - 13793 руб., для трудоспособного населения – 15034 руб., пенсионеров – 11862 руб., детей – 14086 руб.

Постановление правительства РБ от 13 декабря 2021 года №723 вступает в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Напомним, ранее величина прожиточного минимума в Бурятии на 2022 год была установлена в размере 13130 рублей в расчёте на душу населения.
Прожиточный минимум Бурятия

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