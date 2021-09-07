Прожиточный минимум в Бурятии подрастёт на 2,5%





Постановление вступит в силу с января 2022 года.



В Иркутской области установленная величина прожиточного минимума на 2022 год меньше: 12,66 тысячи рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13,8 тысячи рублей (+6,1% к величине 2021-го), для пенсионеров — 10,89 тысячи (+3,3%), для детей — 13,07 тысячи (2,5%).



А как сейчас в Бурятии?



В текущем году величина прожиточного минимума в Бурятии в расчёте на душу населения составляет 12810 руб., для трудоспособного населения - 13298 руб., пенсионеров - 10372 руб., детей - 13441 руб. Постановление было опубликовано и вступило в силу с 17 февраля.







Таким образом, величина прожиточного минимума в республике в 2022-м подрастёт на 2,5%.



В Бурятии установили величину прожиточного минимума на 2022 год. Об этом стало известно из постановления правительства республики от 28 августа 2021 года.- Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия на 2022 год в расчёте на душу населения – 13130 рублей, для трудоспособного населения – 14312 рублей, пенсионеров – 11292 рубля, детей – 13777 рублей, - говорится в документе.