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Прожиточный минимум в Бурятии подрастёт на 2,5%

Прожиточный минимум в Бурятии подрастёт на 2,5%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Прожиточный минимум в Бурятии оказался выше, чем в Иркутской области

В Бурятии установили величину прожиточного минимума на 2022 год. Об этом стало известно из постановления правительства республики от 28 августа 2021 года.

- Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия на 2022 год в расчёте на душу населения – 13130 рублей, для трудоспособного населения – 14312 рублей, пенсионеров – 11292 рубля, детей – 13777 рублей, - говорится в документе.

Постановление вступит в силу с января 2022 года.

В Иркутской области установленная величина прожиточного минимума на 2022 год меньше: 12,66 тысячи рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13,8 тысячи рублей (+6,1% к величине 2021-го), для пенсионеров — 10,89 тысячи (+3,3%), для детей — 13,07 тысячи (2,5%).

А как сейчас в Бурятии?

В текущем году величина прожиточного минимума в Бурятии в расчёте на душу населения составляет 12810 руб., для трудоспособного населения - 13298 руб., пенсионеров - 10372 руб., детей - 13441 руб. Постановление было опубликовано и вступило в силу с 17 февраля.

Таким образом, величина прожиточного минимума в республике в 2022-м подрастёт на 2,5%.   
Прожиточный минимум

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