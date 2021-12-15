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Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 2300

Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 2300
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 229 человек.

Заболеваемость вторые сутки подряд держится ниже отметки «230». Так, если вчера зафиксировали 229 заразившихся, позавчера их было 227, а до этого показатели были выше – 231, 235, 237, 236, 235 и т.д.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 73 251 случай заражений COVID-19. Из них 46% (33 836) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время от ковида 67 129 человек. Накануне вылечился 211 пациент.

За сутки коронавирус унёс жизни ещё восьми жителей Бурятии. В оперштабе уточняют, что шестеро из них были старше 65 лет, а двое – младше (точный возраст не раскрывается).

Всего же с начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 2302 человека.

В стационарах республики сегодня лечатся 1220 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 33 меньше, чем днём ранее).

В отделениях реанимации находятся 132 пациента. Из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 69 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1611 коек: занято – 1220, свободна 391 койка. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2600 человек (+43 за сутки).

Число контактных лиц – 12 778 человек.

На сегодня завершили первичную вакцинацию 421 411 человек. Повторную вакцинацию начали 68 633 жителей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне депутаты Народного Хурала Бурятии большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Депутат Игорь Бобков призвал публично вакцинировать от ковида детей первых лиц Бурятии.

QR-коды в Бурятии ускорили темпы вакцинации, сообщил главный санврач республики Сергей Ханхареев.

В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. Составлены протоколы на очередных сотрудников сферы торговли без масок.


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