Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 2300

Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 229 человек.
Заболеваемость вторые сутки подряд держится ниже отметки «230». Так, если вчера зафиксировали 229 заразившихся, позавчера их было 227, а до этого показатели были выше – 231, 235, 237, 236, 235 и т.д.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 73 251 случай заражений COVID-19. Из них 46% (33 836) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от ковида 67 129 человек. Накануне вылечился 211 пациент.
За сутки коронавирус унёс жизни ещё восьми жителей Бурятии. В оперштабе уточняют, что шестеро из них были старше 65 лет, а двое – младше (точный возраст не раскрывается).
Всего же с начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 2302 человека.
В стационарах республики сегодня лечатся 1220 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 33 меньше, чем днём ранее).
В отделениях реанимации находятся 132 пациента. Из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 69 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1611 коек: занято – 1220, свободна 391 койка. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2600 человек (+43 за сутки).
Число контактных лиц – 12 778 человек.
На сегодня завершили первичную вакцинацию 421 411 человек. Повторную вакцинацию начали 68 633 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне депутаты Народного Хурала Бурятии большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Депутат Игорь Бобков призвал публично вакцинировать от ковида детей первых лиц Бурятии.
QR-коды в Бурятии ускорили темпы вакцинации, сообщил главный санврач республики Сергей Ханхареев.
В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. Составлены протоколы на очередных сотрудников сферы торговли без масок.
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 2300
Общество, Фото:
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