Списки возглавили Курумканская ДШИ и музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева
В Бурятии 10 декабря состоялось подведение итогов республиканского онлайн марафона-смотра детских школ искусств «Рейтинг деятельности ДШИ Республики Бурятия». В нём приняли участие 45 образовательных организаций, которые представили свои доклады и презентации.
В работе онлайн марафона 25 и 26 ноября участвовали 79 директоров, а также заместителей директоров по учебной работе, преподавателей детских школ искусств республики, представителей профессионального сообщества сферы культуры (специалисты отделов культуры МО РБ и другие), имеющих опыт проектной, презентационной и популяризационной деятельности.
Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского, в ходе марафона были выявлены лучшие образовательные организации по двум номинациям: «Лучшие городские ДШИ» и «Лучшие ДШИ районов Республики Бурятия».
Среди городских детских школ искусств лучшими стали:
1 место – Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ,
2 место – Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева г. Улан-Удэ,
3 место – Закаменская ДШИ,
4 место – ДШИ №7 г. Улан-Удэ,
5 место – ДШИ №3 г. Улан-Удэ.
Лучшими детскими школами искусств районов Бурятии были названы:
1 место – Курумканская ДШИ,
2 место – Селенгинская ДШИ,
3 место – Саганнурская ДШИ,
4 место – Заиграевская ДШИ,
5 место – Каменская ДШИ.
В Бурятии назвали лучшие школы искусств
Общество, Фото:
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