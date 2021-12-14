В Бурятии назвали лучшие школы искусств

Списки возглавили Курумканская ДШИ и музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева



В Бурятии 10 декабря состоялось подведение итогов республиканского онлайн марафона-смотра детских школ искусств «Рейтинг деятельности ДШИ Республики Бурятия». В нём приняли участие 45 образовательных организаций, которые представили свои доклады и презентации.



В работе онлайн марафона 25 и 26 ноября участвовали 79 директоров, а также заместителей директоров по учебной работе, преподавателей детских школ искусств республики, представителей профессионального сообщества сферы культуры (специалисты отделов культуры МО РБ и другие), имеющих опыт проектной, презентационной и популяризационной деятельности.



Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского, в ходе марафона были выявлены лучшие образовательные организации по двум номинациям: «Лучшие городские ДШИ» и «Лучшие ДШИ районов Республики Бурятия».



Среди городских детских школ искусств лучшими стали:

1 место – Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ,

2 место – Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева г. Улан-Удэ,

3 место – Закаменская ДШИ,

4 место – ДШИ №7 г. Улан-Удэ,

5 место – ДШИ №3 г. Улан-Удэ.



Лучшими детскими школами искусств районов Бурятии были названы:

1 место – Курумканская ДШИ,

2 место – Селенгинская ДШИ,

3 место – Саганнурская ДШИ,

4 место – Заиграевская ДШИ,

5 место – Каменская ДШИ.

