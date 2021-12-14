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В Бурятии отремонтируют 95 км региональных и местных дорог

В Бурятии отремонтируют 95 км региональных и местных дорог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ в 2022 году проведут ремонт 29 участков протяжённостью 30 км

В следующем году в Бурятии планируется привести в порядок 95 км региональных и местных дорог в рамках нацпроекта.

На региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита собираются начать ремонт сразу четырёх участков: с 16 по 26 км, с 26 по 58 км, с 234 по 264 км и с 357 по 387 км.

В Кабанском районе продолжится ремонт автомобильной дороги с 41 по 51 км Тресково – Шергино – Оймур – Заречье.

В Селенгинском районе стартует ремонт участка с 0 по 30 км дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск.

На автомобильной дороге Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино с 0 по 4 км, проходящей через село Турунтаево, дорожники продолжат реконструкцию моста через реку Итанца. На соседнем участке с 4 по 17 км продолжится капитальный ремонт.

Всего запланирован ремонт на 11 региональных участках дорог.

Продолжится ремонт и в Улан-Удэнской агломерации. В столице Бурятии в 2022 году отремонтируют 29 участков протяжённостью 30 км. Сейчас завершается процедура заключения муниципальных контрактов.

Ремонт местных дорог запланирован в сёлах Прибайкальского, Заиграевского, Тарбагатайского и Иволгинского районов.

Кроме этого, в 2022 году запланированы и капиталоёмкие проекты, такие как продолжение реконструкции региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян с 291 км по 312 км. Продолжится строительство транспортного перехода через реку Уда в столице Бурятии, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

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