В Улан-Удэ появилась Неоновая улица

Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая



В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица – ей присвоили название Неоновая. Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.



Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о присвоении улицы наименования.



- В этом году появилось ещё шесть новых улиц и один переулок. Так, в микрорайоне Таёжный появились переулок Верхний и улица Милонитовая, а в микрорайоен Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, - рассказали в мэрии.



В прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в микрорайоне Светлый, улица Доблести на Верхней Берёзовке, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в Светлом и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.





