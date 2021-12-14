Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица – ей присвоили название Неоновая. Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.
Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о присвоении улицы наименования.
- В этом году появилось ещё шесть новых улиц и один переулок. Так, в микрорайоне Таёжный появились переулок Верхний и улица Милонитовая, а в микрорайоен Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, - рассказали в мэрии.
В прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в микрорайоне Светлый, улица Доблести на Верхней Берёзовке, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в Светлом и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.
В Улан-Удэ появилась Неоновая улица
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Сети появилась фотография победителя престижного конкурса с Николаем Басковым
Бурятская лыжница завоевала ещё одну медаль на внутреннем турнире
Рейд устроят на Левом берегу
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
43 дизайн-проекта общественных мест готовы к реализации в республике
Республика находится в середине рейтинга по заболеваемости COVID-19 в стране
Субсидию необходимо использовать до середины июня
Представитель Бурятии выиграл бой удушающим приёмом
Конкурс агитбригад прошёл в Доме творчества «Форус»
В номере бурятских юмористов приняла участие Елена Летучая
Нынешнее здание Дома культуры было построено ещё в 1936 году
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции
За сутки скончались сразу десять пациентов
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина обратился в прокуратуру