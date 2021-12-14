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В Улан-Удэ появилась Неоновая улица

В Улан-Удэ появилась Неоновая улица
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая

В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица – ей присвоили название Неоновая. Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.

Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о присвоении улицы наименования.

- В этом году появилось ещё шесть новых улиц и один переулок. Так, в микрорайоне Таёжный появились переулок Верхний и улица Милонитовая, а в микрорайоен Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, - рассказали в мэрии.

В прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в микрорайоне Светлый, улица Доблести на Верхней Берёзовке, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в Светлом и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.


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