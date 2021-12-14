В Бурятии пенсионеру посчитали не весь стаж

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина обратился в прокуратуру



Пенсионер из Селенгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту отказа в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Пенсионный орган мотивировал отказ отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. С 1985 по 1989 годы заявитель трудился в подсобном хозяйстве оловодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия). Мужчина не подтвердил отнесение подсобного хозяйства предприятия к организациям, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.



- В ходе прокурорской проверки получены архивные данные, свидетельствующие об отнесении подсобного хозяйства к животноводческому направлению организации. В связи с этим межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление в интересах пенсионера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. На пенсионный орган возложили обязанность включить период работы в страховой стаж и произвести перерасчёт пенсии.



Решение суда не ступило в законную силу.

