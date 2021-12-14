Мужчина обратился в прокуратуру
Пенсионер из Селенгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту отказа в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Пенсионный орган мотивировал отказ отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. С 1985 по 1989 годы заявитель трудился в подсобном хозяйстве оловодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия). Мужчина не подтвердил отнесение подсобного хозяйства предприятия к организациям, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.
- В ходе прокурорской проверки получены архивные данные, свидетельствующие об отнесении подсобного хозяйства к животноводческому направлению организации. В связи с этим межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление в интересах пенсионера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. На пенсионный орган возложили обязанность включить период работы в страховой стаж и произвести перерасчёт пенсии.
Решение суда не ступило в законную силу.
В Бурятии пенсионеру посчитали не весь стаж
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