Под контролем судебных приставов Бурятии муниципальные власти установили дорожные знаки
В Бурятии суд обязал администрацию Баргузинского района установить дорожные знаки согласно ГОСТ Р 52289-19, сообщает пресс-служба УФССП. С таким требованием в интересах жителей поселения выступил прокурор Баргузинского района.
Под контролем судебных приставов муниципальное образование установило на дорогах поселения 21 дорожный знак, среди них «Главная дорогая», «Уступите дорогу», «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса», «Опасный поворот», «Начало населённого пункта», и др. Администрация района предоставила акт выполненных работ по установке соответствующих ГОСТУ дорожных знаков.
- На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объёме. Отметим, что исполнением данного решения защищены права граждан на безопасность дорожного движения, поскольку отсутствие дорожных знаков создавало угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий, - отмечает начальник Баргузинского районного отделения УФССП России по Бурятии Ирина Очирова.
В Бурятии по суду установили 21 дорожный знак
Общество, Фото:
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