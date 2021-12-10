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Житель Бурятии стал миллионным пассажиром «Авроры»

Житель Бурятии стал миллионным пассажиром «Авроры»
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Юбилейный пассажир направлялся с дочерью на научную олимпиаду

Житель Улан-Удэ Андрей Андреев, зарегистрировавшийся на рейс по маршруту Улан-Удэ – Владивосток, стал миллионным пассажиром авиакомпании «Аврора». Юбилейный пассажир был определён автоматически во время регистрации. Ему вручили «Сертификат миллионного пассажира» и коллекционную модель самолёта «Авроры».

- Мы с дочерью летим на олимпиаду по техническим наукам во Владивосток, и, конечно, очень приятно оказаться миллионным пассажиром, спасибо большое. Пользуемся услугами авиакомпаний чаще всего из-за олимпиад, - рассказал Андрей Андреев.

Это стало знаковым событием, как для самой авиакомпании, так и для аэропорта «Байкал», поскольку направление Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток входит в список двадцати новых социально значимых направлений единой дальневосточной авиакомпании. Выполнять прямой рейс «Аврора» начала с 19 августа этого года. За это время субсидируемым маршрутом воспользовались уже более 5653 пассажира.

Гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев выразил уверенность в том, что в следующем году «Аврора» будет развивать новые направления, в том числе из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
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