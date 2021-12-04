В соревнованиях планируют принять участие около 40 спортсменов
4 декабря в Иркутске пройдёт областной чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Планируется, что в соревнованиях в физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной школы «Лидер» примут участие около 40 спортсменов из областного центра, Ангарска, Саянска, посёлка Залари и других населённых пунктов.
- Очень хорошо развит пауэрлифтинг среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Саянске. Сейчас в Иркутске в спортивной школе «Лидер» работает отделение пауэрлифтинга для детей с интеллектуальными нарушениями, занятия проводит мастер спорта России Иван Петрик. Чемпионат Иркутской области также направлен на развитие адаптивного направления пауэрлифтинга, - рассказал председатель федерации пауэрлифтинга Иркутской области Валерий Володько.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2008 года рождения, имеющие не ниже второго спортивного разряда. Для женщин предусмотрены следующие весовые категории: до 41, 45, 50, 55, 61, 67, 73, 79, 86 кг и свыше 86 кг. Мужчины будут соревноваться в десяти весовых категориях: до 49, 54, 59, 65, 72, 80, 88, 97, 107 и свыше 107 кг. Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Иркутск принимает чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
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