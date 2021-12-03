Зрителям представили фестивальную программу «Нового немецкого кино»
Со 2 по 5 декабря в Иркутском «Доме Кино» проходят спецпоказы фестивальной программы «Нового немецкого кино». Программа объединила значимые хиты немецкого кинематографа последних лет. Зрители смогут обсудить увиденное со специалистом облкинофонда Надеждой Зайцевой.
Фильмом открытия стала номинированная на Оскар-2022 комедия «Я создан для тебя» (16+)об эксперименте по созданию идеальных романтических отношений с роботом-гуманоидом. Также зрителей ждут комедия нравов «По соседству» (16+) – режиссёрский дебют Даниэля Брюля – и старинная легенда о русалке в новом прочтении – «Ундина» (16+) с Паулой Бер в главной роли, получившей за неё серебряного медведя «Берлинале». А дебютный фильм Симоны Костовой «Тридцать» (18+) позволит отправиться в ночное путешествие по улицам и клубам хипстерского района Нойкёльн.
Специально для любителей немецкого языка фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутске проходят Дни немецких фильмов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военнослужащие воссоздали танковый рейд времён Сталинградской битвы
Награждение запланировано в преддверии Дня российской науки
Бронзовые медали завоевали Любовь Лузгина и Мария Шишмарёва
Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе
Лиза мечтала попасть на Байкал, узнав о нём из документального фильма
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева
Якутские всадники на малорослых лошадях проезжают Бурятию
На уроке ребята почтили память героя Шагдара Мункуева
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты
Отчаявшиеся жители Поселья готовы на радикальные меры
Сегодня, 3 декабря отмечается День юриста
Члены мобильных групп обошли 352 двора
Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно
Особенно этим грешат пенсионеры