В Иркутске проходят Дни немецких фильмов

Зрителям представили фестивальную программу «Нового немецкого кино»



Со 2 по 5 декабря в Иркутском «Доме Кино» проходят спецпоказы фестивальной программы «Нового немецкого кино». Программа объединила значимые хиты немецкого кинематографа последних лет. Зрители смогут обсудить увиденное со специалистом облкинофонда Надеждой Зайцевой.



Фильмом открытия стала номинированная на Оскар-2022 комедия «Я создан для тебя» (16+)об эксперименте по созданию идеальных романтических отношений с роботом-гуманоидом. Также зрителей ждут комедия нравов «По соседству» (16+) – режиссёрский дебют Даниэля Брюля – и старинная легенда о русалке в новом прочтении – «Ундина» (16+) с Паулой Бер в главной роли, получившей за неё серебряного медведя «Берлинале». А дебютный фильм Симоны Костовой «Тридцать» (18+) позволит отправиться в ночное путешествие по улицам и клубам хипстерского района Нойкёльн.



Специально для любителей немецкого языка фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

