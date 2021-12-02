В Бурятии ушёл из жизни учёный-геолог с мировым именем

Общество, Фото: ГИН СО РАН

Скончался бывший директор Геологического института СО РАН Анатолий Миронов



В Бурятии на 77-м году жизни скончался выдающийся российский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки республики Миронов Анатолий Георгиевич. Он был учёным с мировым именем, прежде возглавлял Геологический институт СО РАН.



Анатолий Миронов родился в селе Чернореченское Красноярского края. В 1976 году окончил Томский политехнический институт.



После защиты кандидатской диссертации на тему «Радиоактивные элементы и золото в рифейских вулканогенных породах Енисейского кряжа» в 1973 году был приглашён в организуемый в Бурятии Геологический институт Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Здесь он прошёл путь от младшего научного сотрудника до директора Института (1996 - 2008 гг.).



В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Радиоактивные индикаторы в изучении геохимии золота и золоторудных месторождений».



Был членом редакционного совета журнала «Геология и геофизика», специализированных учёных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, научно-технического совета при правительстве Бурятии, объединённых учёных советов по наукам о Земле РАН и СО РАН. Преподавал курс геохимии в Бурятском госуниверситете, был там заведующим кафедры геологии.



Анатолий Георгиевич был учёным с мировым именем в области геохимии и рудообразования золота, урана и других элементов.



Он автор авторадиографического метода детектирования радиоизотопов золота, серебра, никеля, водорода. Этот метод помог рассмотреть многие вопросы геохимии золота на различных этапах рудообразования, решение которых традиционными методами затруднено или невозможно. Научные достижения Анатолия Миронова связаны с разработкой комплекса методов изучения вещественного состава руд, внедрением его в производство и использованием при разведке крупных золоторудных месторождений, таких как Зун-Холбинское.



Учёным создана научная школа рудно-геохимического направления, объединяющая докторов и кандидатов наук, молодых сотрудников, аспирантов и студентов. Он был автором и соавтором более 300 работ, из них 15 монографий.



Анатолий Миронов был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Бурятии» (1998 год), звания профессора (2001), награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), грамотами и благодарностями правительства Бурятии, Российской академии наук.



Коллеги вспоминают об Анатолии Георгиевиче как о глубоко порядочном, доброжелательном человеке с потрясающим чувством юмора и справедливости, настоящем профессионале, беззаветно преданным своему делу.











