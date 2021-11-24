Алексей Николаевич был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах искусственного вызывания осадков
Ушёл из жизни ветеран лесного хозяйства Бурятии Офицеров Алексей Николаевич.
В лесном хозяйстве Алексей Николаевич отработал более 50 лет. В 70-е годы он был начальником Багдаринского авиаотделения. Под его защитой было более 5 млн. га леса. Для сравнения, это чуть больше Словакии. Затем стал командиром авиазвена и проработал в этой должности до 2003 года, а позже - начальником летно-производственного отдела.
- Алексей Николаевич большое внимание уделял обучению и воспитанию молодых специалистов, а также разработке новых технологий в тушении лесных пожаров. Под его руководством в работу Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии внедрялись спусковые устройства, парашютная система «Лесник-3», космический мониторинг, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Офицеров был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах Ан-24 и Ан-26 для искусственного вызывания осадков.
- Стреляли по облачности специальными и безвредными для экологии пулями, содержащими йодистое серебро, давая отличные результаты: над пожарами шли дожди, помогая десантникам, парашютистам и работникам лесной охраны справиться с крупными пожарами, - поясняют в агентстве лесного хозяйства.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело сбережения и приумножения лесных богатств России и Бурятии Алексей Николаевич неоднократно был награжден почётными грамотами Республиканского агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов Российской Федерации. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Республики Бурятия» и «Заслуженный лесовод Российской Федерации».
В Бурятии скончался заслуженный лесовод
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Не все туристы помнят о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус
В рамках этого контракта можно получить до 250 тысяч рублей
Они адресовали своим мамам и бабушкам слова благодарности за любовь, терпение и заботу
Попасть на вакцинацию можно и по записи, и по живой очереди
Звёздные гости не смогли распознать Иволгинский дацан, в отличие от маленькой девочки
Жертвами коронавируса стали ещё пять человек
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции
Посетители увидят более 100 уникальных экспонатов
В деле разбиралась прокуратура
Директоров предприятий оштрафовали
Команда победителей получит 175 тысяч рублей
Участники померятся силами в национальных видах спорта
Порывы ветра могут достигать 14 м/с
Общество, 23.11.2021
«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист
Общество, 23.11.2021
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах