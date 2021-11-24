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В Бурятии скончался заслуженный лесовод

В Бурятии скончался заслуженный лесовод
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Алексей Николаевич был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах искусственного вызывания осадков

Ушёл из жизни ветеран лесного хозяйства Бурятии Офицеров Алексей Николаевич.

В лесном хозяйстве Алексей Николаевич отработал более 50 лет. В 70-е годы он был начальником Багдаринского авиаотделения. Под его защитой было более 5 млн. га леса. Для сравнения, это чуть больше Словакии. Затем стал командиром авиазвена и проработал в этой должности до 2003 года, а позже - начальником летно-производственного отдела.

- Алексей Николаевич большое внимание уделял обучению и воспитанию молодых специалистов, а также разработке новых технологий в тушении лесных пожаров. Под его руководством в работу Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии внедрялись спусковые устройства, парашютная система «Лесник-3», космический мониторинг, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Офицеров был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах Ан-24 и Ан-26 для искусственного вызывания осадков.

- Стреляли по облачности специальными и безвредными для экологии пулями, содержащими йодистое серебро, давая отличные результаты: над пожарами шли дожди, помогая десантникам, парашютистам и работникам лесной охраны справиться с крупными пожарами, - поясняют в агентстве лесного хозяйства.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело сбережения и приумножения лесных богатств России и Бурятии Алексей Николаевич неоднократно был награжден почётными грамотами Республиканского агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов Российской Федерации. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Республики Бурятия» и «Заслуженный лесовод Российской Федерации».



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