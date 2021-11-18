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В Бурятии росгвардейцы почтили память ветерана

В Бурятии росгвардейцы почтили память ветерана
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Сотрудники вневедомственной охраны возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам

В села Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии почтили память ветерана Великой Отечественной войны Тогмитова Цыренжапа Жамсарановича. Сотрудники возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Цыренжап Тогмитов родился в 1923 году в местности Шанаа Кижингинского аймака Бурятии. В 19 лет он, как и более 2 тысяч мужчин из Кодуно-Кижингинской долины, ушёл на фронт. Цыренжап Жамсаранович служил разведчиком-артиллеристом, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Карелии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 9 мая 1945 года старший сержант Тогмитов встретил в городе Грац.

Ветеран скончался 13 ноября.

15 ноября Цыренжапу Жамсарановичу Тогмитову исполнилось бы 98 лет.

- Навсегда сохранится в наших сердцах светлая и добрая память о Цыренжапе Жамсарановиче – последнем ветеране Великой Отечественной войны Кижингинского, Хоринского и Еравнинского районов. Мы благодарны всем героям той войны за мирную жизнь, – сказал начальник отдела вневедомственной охраны по Хоринскому и Кижингинскому районам майор полиции Даша Дондоков.
Росгвардия ветераны ВОВ

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