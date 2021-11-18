Ушёл из жизни последний ветеран Кижингинского района Бурятии

Общество, Фото: опубликовано в группе "Кижинга-инфо"

Цыренжапа Тогмитова не стало на 99-м году жизни



13 ноября на 99-ом году жизни не стало Тогмитова Цыренжапа Жамсарановича, последнего ветерана Великой Отечественной войны, жившего в Кижингинском районе Бурятии, сообщает «Кижига-инфо. 24/7».



Цыренжап Жамсаранович родился 15 ноября 1923 года в местности Уляабар Кижингинского аймака. Окончив девять классов Кижингинской средней школы в 1940 году, начал работать учётчиком правления колхоза. В 1941 году трудился на посту бригадира. С ноября 1941 года работал в Кижингинском собесе инспектором.



В 1942 году был призван в ряды Советской армии, служил на Дальнем Востоке до 1943 года. После служил в формировочной части в городе Горький. С 23 июля 1943 года по 9 мая 1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны.



После прохождения курсов на Дальнем Востоке его зачислили разведчиком-артиллеристом в 4-ю батарею 320 гаубичного полка IV Украинского фронта. В составе 25-й гаубичной артиллерийской бригады он принимал участие в сражениях за освобождение Украины, Молдавии, Карелии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.



В октябре 1944 года получил ранение в голову и ногу, был контужен. Излечившись в госпитале, вернулся в боевой строй.



Цыренжап Жамсаранович вернулся домой с Великой Победой. 9 мая 1945 года он встретил в городе Грац (Австрия).



В ноябре 1945 года его перевели в школу сержантского состава в 6-й Гвардейский Артиллерийский разведывательный дивизион, которую окончил с присвоением звания младший сержант, затем служил командиром отделения. Был демобилизован в ноябре 1946 году и вернулся на родину.



В числе наград Цыренжап Жамсаранович полученные на фронте:



- медаль «За боевые заслуги» в июле 1943 г.

- Орден Красной Звезды, к ней он был представлен 11 ноября 1944 г.



В послевоенные годы вёл активную трудовую деятельность. С 1947 по 1952 годы- работал старшим инспектором Госстраха по Кижингинскому аймаку, затем инспектором налогового отдела РайФО, учился в областной Советской Партийной школе.



- В 1957-1959 г. - заместитель председателя Правления и секретарь первичной парторганизации Среднекодунского колхоза



- В 1959 - 1961 г. - зав. центральной сберкассой №6950



- В 1962 - 1967 г. - инспектор противопожарной охраны овцесовхоза «Кижингинский»



- В 1967 - 1984 г. - директор Кижингинской РайЗаготКонторы, откуда и вышел на заслуженный отдых



- В 1984 – 1994 г. - работал фуражистом совхоза «Кижингинский»



За успешное выполнение заданий командования и разгром немецко-фашистских войск был награждён:



- орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны 1-й степени»



- медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в ознаменовании 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «130 лет со дня рождения И.В. Сталина», «Г. К. Жукова», «Ветеран труда», юбилейными медалями «Победы ВОВ 1941-1945 гг.» и «Вооружённых сил», знаками «25 лет победы ВОВ», «Почётный ветеран» и др.



С супругой Цымпилмой Цыдыповной познакомился в 1948 году, с тех пор начали счастливую совместную жизнь. У них родилось пять детей, 16 внуков, 29 правнуков.

