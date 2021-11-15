В Бурятии благотворительный фонд ложно обвинили в незаконной свалке

Сотрудники фонда «Ниточка» за свой счёт убрали три тонны мусора



Сотрудники благотворительного секонд-хенда «Ниточка» были ложны обвинены в организации свалке, обнаруженной на станции Саянтуй Тарбагатайского района.



Свалка состояла из различных грязных вещей, которые уже начали растаскивать местные жители. Благотворительный фонд «Ниточка» занимается как раз сбором б/у одежды и распространением её среди нуждающихся. В адрес фонда полетели незаслуженные обвинения в том, что якобы они устроили эту свалку.



- Вечером 13 ноября мы узнали, что на станции Саянтуй образовалась куча вещей, которую понемногу растаскивают местные жители, но больше это похоже на то, что кто-то организовал несанкционированную свалку. Об этом стали писать некоторые паблики, блоги, нам пересылали сообщения и просто на ровном месте стали закидывать камнями – якобы «Ниточка» выбрасывает вещи. У нас действительно накапливается много мусора, но мы его вывозим, как все организации, на официальный городской полигон, - объяснили сотрудники благотворительного фонда на своей странице 14 ноября.



Работники магазина решили разобраться, в чём же дело, и съездили на место.



- Увидели много разных, грязных вещей, которые кто-то выгрузил в лесу. Свалка, которая образовалась не за одну неделю и, наверное, даже не за месяц. Мы почувствовали большую горечь и непонимание. Стыд за то, что свалка может образоваться в XXI веке в любом месте, будь то город, лес, берег Байкала. Стыд за то, что в наше время является нормой не разобраться, а просто найти виновных, как удобно. Стыд за то, что никому нет дела по её устранению, - говорится в сообщении фонда «Ниточка».



Сотрудники фонда сами наняли грузовую машину, погрузчик, подключили всех знакомых и неравнодушных людей для уборки свалки.



- Мы просто сделали, то, что посчитали сделать по совести, ради нашего будущего и будущего наших детей. Наверное, люди которые это сделали тоже здесь прочитают — в первую очередь, вы портите репутацию не нам, потому что мы продолжим делать наше правое дело, - отмечаются сотрудники «Ниточки».



В общей сложности работники магазина и волонтёры ликвидировали три тонны мусора. Они отмечают, что вся работа была сделана за свой счёт.



Так получилось, что после уборки этой свалки работники «Ниточки» узнали о том, что выиграли грант от министерства промышленности на развитие своего проекта.



- Наверное, это знак, чтобы не сдаваться. Наверное, это испытание, которое нам надо пройти, - пришли к выводу сотрудники.



Благотворительный секонд-хенд «Ниточка» принимает у жителей Бурятии ненужные вещи – от одежды до посуды – и бесплатно раздают их нуждающимся. Малую часть вещей продают в благотворительном магазине по невысоким ценам – для того, чтобы окупить траты на аренду помещений.





