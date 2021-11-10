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Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП

Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Общество,  Фото:pexels.com
У женщины не было водительских прав

Жительница Тарбагатайского района Бурятии обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

По версии дознания, в сентябре женщина привлекалась к административной ответственности за «пьяную» езду. В конце того же месяца, распивая у себя дома спиртные напитки, она решила съездить в магазин за сигаретами. Не имея водительских прав, нарушительница села за руль автомобиля. По дороге она выехала на полосу встречного движения и едва не совершила столкновение с автомобилем односельчанина. Бдительный мужчина вызвал сотрудников Госавтоинспекции.

Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура ПДД

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