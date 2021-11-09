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В Бурятии укрепят берег Селенги в Наушках

В Бурятии укрепят берег Селенги в Наушках
Общество,  Фото:Наушки в августе 2020 года
В этом году в Наушках река вышла из берегов

В посёлке Наушки в Бурятии займутся берегоукреплением реки Селенга. Соответствующее решение вынес суд.

- Кяхтинский районный суд удовлетворил иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора о признании незаконным бездействия Федерального агентства водных ресурсов, выразившегося в неосуществлении мероприятий по инженерной защите от затопления водами реки Селенга в посёлке Наушки. Суд обязал административного ответчика осуществить мероприятия по инженерной защите от затопления водами реки Селенга в течение двух лет с момента вступления в законную силу, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Селенга берет своё начало в Монголии, её истоком является слияние двух рек Идэр и Дэлгэр-Мурен. Река пересекает государственную границу Монголии и России в Селенгинском аймаке (Монголия) и далее протекает в Бурятии вплоть до впадения в озеро Байкал. Строительство инженерной защиты от затопления водами реки Селенга, протекающей по государственной границе в посёлке Наушки Кяхтинского района отнесено к полномочиям Федерального агентства водных ресурсов.

Схемой комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Селенга предусмотрено строительство инженерной защиты от затопления водами реки Селенга в посёлке Наушки Кяхтинского района протяжённостью четыре километра в период с 2015 по 2018 годы.

Это должно было обеспечить защиту населения, домов, объектов инфраструктуры и экономики и предотвратить ущерб от подтопления.

- Невыполнение указанного мероприятия повлекло подтопление придомовых территорий и приусадебных участков и введение режима функционирования «Чрезвычайная ситуация». В августе-сентябре 2021 года в зону подтопления попало 156 домов и 330 участков,- напомнили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Меры принудительного исполнения судебного решения будут приняты после вступления решения суда в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом жители Наушек столкнулись с большой водой. Разлившаяся река уничтожила урожай и нанесла серьёзный ущерб местным жителям. Попавших в беду людей эвакуировали из затопленных территорий.
Селенга река

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