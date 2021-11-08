В Бурятии с пришкольного участка собрали хороший урожай овощей

Урожай собирают ежегодно



Шимкинская школа-интернат в Тункинском районе Бурятии славится хорошим урожаем из года в год. Этой осенью на пришкольном участке собрали отличный урожай моркови, капусты, репчатого лука, картофеля, сообщает группа «Тунка-инфо. 24/7».



- В 90-х годах договор по поставке овощей был заключён с Самартой. Сейчас ведут переговоры по поставке овощей на рудник Владимирский на следующий год, - пояснили в группе.





