Цискаридзе не сможет прилететь на юбилей Бурятского хореографического колледжа

Николай Цискаридзе в 2014 году стал сопредседателем попечительского совета Бурятского хореографического колледжа
В этом году Бурятскому республиканскому хореографическому колледжу имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева исполнилось 60 лет, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
Ранее планировалось широко отметить этот праздник с приглашением всех выпускников. Колледж был создан 16 мая 1961 года, а в этом году был 50-й выпуск учащихся. Поэтому даже была идея провести выпускной в виде Венского бала на площади Советов.
- К сожалению, ковид вновь нарушил все планы, и юбилей пройдёт в усечённом варианте. Из-за ситуации с коронавирусом к нам не смогут приехать наши выпускники из других городов и стран, - рассказал директор колледжа Доржо Дугаржапов.
Директор колледжа добавил, что выпускники работают в сфере профессионального образования по всей стране, а также в Италии, Франции, США. Колледж гордится молодыми, но уже известными в России балетмейстерами-постановщиками Петром Базароном и Анастасией Кадрулёвой. Рады творческим успехам своих выпускников в Тыве, Якутии, Татарстане, Владивостоке, Челябинске, Перми, Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах России.
- К сожалению, не сможет прилететь попечитель нашего колледжа Николай Цискаридзе. – рассказал директор Бурятского хореографического колледжа.
Однако на юбилей приедет «человек – живая история» Ишпуля Олзоева.
- Предтечей колледжа был хореографический кружок в Доме пионеров имени Постышева. Хореографическим кружком руководила Ишпуля Назаровна Олзоева. Она сейчас проживает в Москве и уже прилетела в Улан-Удэ, где не была много лет, - сообщил Доржо Дугаржапов.
Именно у неё обучались в кружке будущие звезды бурятского балета: Татьяна Миханошина (Муруева), Екатерина Самбуева, Эржен Ильина (Чернова), Надежда Майорова и многие другие.
Дети учатся в хореографическом колледже восемь лет. Это почти 2,5 тысячи дней тренировок в танцклассе. Кроме танцев, вторую половину учебного процесса занимают общие предметы как в любой школе. Плюс - уроки фортепьяно для развития слуха, грим, актёрское мастерство, история искусства.
При колледже есть интернат для иногородних и зарубежных учеников. Хотя большая часть студентов из республики, также приезжают учиться со всей Сибири и Дальнего Востока.
- В ДФО мы старейшее хореографическое училище. Ну и для Монголии, Китая, Кореи и Японии мы учреждение, где обучают одному из главных культурных брендов России - русскому балету, - подчеркнул директор.
Из-за антиковидных ограничений на юбилейный концерт смогут попасть зрители только по пригласительным билетам, с QR-кодами или справками о медотводе и вакцинации. Рассадка в зале будет строго по соблюдениям противоэпидемических требований. Поэтому юбилейный гала-концерт планируется снять на видео, чтобы те, кто не попал на него, смогли увидеть юбилей на сайтах министерства культуры и хореографического колледжа.
Как сообщал «Байкал-Daily», Николай Цискаридзе приезжал в Улан-Удэ в мае 2014 года. Он открыл мемориальную доску на фасаде хореографического колледжа в честь основателей бурятской школы балета Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. В том же году стало известно, что Цискаридзе возглавил попечительский совет колледжа, вторым сопредседателем тогда стала Нина Наговицына, супруга бывшего главы Бурятии.
Цискаридзе не сможет прилететь на юбилей Бурятского хореографического колледжа
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