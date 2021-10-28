Михаил Асташов стал претендентом на национальную спортивную премию

Накануне, 27 октября, стартовало народное онлайн-голосование национальной спортивной премии. Как отметили в минспорта Бурятии, это одна из самых главных наград в области спорта в России.
В номинации «Преодоление - Спортсмен года» представлен заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов.
До 2 ноября включительно жители Бурятии могут поддержать Михаила, приняв участие в голосовании.
Для этого необходимо:
- зарегистрироваться на сайте https://sport-premia.ru/vote3.php;
- в номинации «Преодоление» отдать голос за Михаила.
«Поддержим нашего спортсмена», - призывают в региональном министерстве.
Что касается национальной спортивной премии, то это одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.
На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории. По итогам народного онлайн-голосования в каждой категории из шести претендентов будет определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.
Лауреаты национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится в декабре во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Паралимпиаде в Токио спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал золотые медали в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.