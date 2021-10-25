В Бурятии в общепит и торговые центры будут пускать по QR-кодам

Банкеты с 30 октября по 7 ноября приостанавливаются
В Улан-Удэ прошло очередное заседание оперштаба, после которого глава Бурятии Алексей Цыденов дал более подробную информацию по поводу режима работы предприятий. Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в стране нового периода нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.
Алексей Цыденов отметил, что указ президента не вводит прямой запрет на ведение какой-либо деятельности. В связи с этим, в республике вводятся ограничения без прямого закрытия.
- Какие ограничения? Это более широкое применение QR-кодов. То есть это более широкое применение контроля на входе в заведения общепита, торговые заведения по учёту вакцинации. Либо это вакцинированные люди, либо переболевшие в последние шесть месяцев и имеющие документ - подтверждение о том, что был перенесён ковид, и те, кто имеет медицинский отвод. В целом, у нас прямого закрытия предприятий и организаций не предусматривается. Одно ограничение по банкетам на период с 30 по 7 ноября. Банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются, - рассказал глава Бурятии.
Режим работы заведений останется прежним.
За соблюдением требований оперштаба будут следить мобильные группы. Поскольку бюджетные организации массово уйдут на выходные дни, количество проверяющих будет увеличено.
- Повысится контроль. Обращаюсь к бизнесу: не подставляйте друг друга. 3 – 4 клуба найдём, закроем всех и разбирайтесь потом между собой, почему в вашей среде были безответственные люди. Не будет такого, что мы одного, второго наказали, третий нарушает, четвёртый нарушает, ситуация не та. Если будут массовые нарушения, то закрываться будет всё и сразу. Потом перед своими коллегами отвечайте, почему вы всех подставили, - добавил Алексей Цыденов.
Кроме того, глава Бурятии не исключает введение полного локдауна.
- Этим летом у нас разворачивалось 3600 коек для больных, более 90% было занято. Сейчас у нас развёрнуто порядка тысячи коек, больше пока потребности нет, в три с лишним раза попроще ситуация. Если ситуация будет ухудшаться и придёт к такой же нагрузке на систему здравоохранения и такой же уровень распространения заражения, то мы снова вернёмся о рассмотрении введения локдауна. Я надеюсь, что этого не будет. Сейчас вакцинация идёт хорошими темпами, - заявил глава Бурятии.
Касаемо рассадок в театрах и кинотеатрах, то здесь изменений нет. Также в обычном режиме продолжат работать детские сады.
В Бурятии в общепит и торговые центры будут пускать по QR-кодам
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