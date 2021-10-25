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Путин поручил губернаторам закрыть на ночь кафе и рестораны

Путин поручил губернаторам закрыть на ночь кафе и рестораны
Общество,  Фото:pixabay.com
Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля

После совещания с правительством, на котором было принято решение о нерабочих днях в России с связи с эпидемией COVID-19, президент дал ряд поручений правительству и региональным властям. Об этом сообщает РБК.

Зрелищно-развлекательные мероприятия, а также работа кафе и ресторанов, должны быть запрещены в стране с 23:00 до 6 часов утра. Такое поручение президент Владимир Путин дал главам субъектов по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 20 октября. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

- Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая: <...> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра, — говорится в поручении.

Кроме того, президент предписал усилить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и в местах массового пребывания людей.

Ответственные за исполнение — главы субъектов, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен 30 ноября, а в дальнейшем ежемесячно.

Президент также поручил:

- централизовано закупить из бюджета дорогостоящие лекарства для лечения COVID-19;
- кратно увеличить объёмы тестирования на COVID-19;
- нарастить темпы вакцинации; работающим предоставлять два оплачиваемых выходных дня для прохождения вакцинации;
- обеспечить изоляцию лиц, заболевших COVID-19, и контактировавших с ними и выдачу им больничных;
- введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра;
- обеспечить допуск в организации, определённые правительством, только по сертификату о вакцинации.


президент России

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