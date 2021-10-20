Владимир Путин согласился объявить в России нерабочие дни с 30 октября

В регионах с наиболее сложной ситуацией нерабочие дни могут быть введены уже на этой неделе, 23 октября





Президент России Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в стране нового периода нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19, сообщает РБК.Накануне, 19 октября, вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, в некоторых регионах ввести такую меру можно, начиная с 23 октября.В числе других предложений Голиковой было:- разрешить допуск на отдельные объекты (в том числе на рабочие места) исключительно для вакцинированных и переболевших коронавирусом при предъявлении QR-кода;- перевести на месяц на самоизоляцию невакцинированных и не переболевших коронавирусом лиц старше 60 лет.На совещании Голикова также предложила гражданам воздержаться от поездок в другие регионы.