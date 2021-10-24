В Улан-Удэ открылась выставка «ХЭЛ»

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

Группа творческих людей создала работы, посвящённые бурятскому языку



Накануне, 23 октября, в центре современного искусства «Залуу» открылась выставка «ХЭЛ», посвящённая сохранению и популяризации бурятского языка



- ХЭЛ – это творческое исследование, где художники становятся «учёными» в изучении и осмыслении бурятского языка. Группа творческих людей (художники, скульпторы, артисты, фотографы, видеографы, композиторы и т.д.) создала работы, посвящённые бурятскому языку, - отметили в минкультуры республики.



На выставке удивительным и гармоничным образом переплелись разные форматы выражения языка: живопись, графика, фотография, хореография, скульптура, инсталляция, аудио- и видеоработы.



- Эта выставка интересна тем, что она объединяет молодых художников, молодых творческих ребят, которые работают в направлении современного искусства. Они выражают своё отношение к бурятскому языку, к утере бурятского языка. Кто-то говорит: «Хелп, помогите!». Кто-то говорит, что язык — это стол о четырёх ножках: на одной ножке - старомонгольский язык, на второй ножке - латиница, на третьей - кириллица, вот как видоизменялся язык, и четвёртая ножка остаётся чистой, свободной. То есть это будущее, оно непонятно. На каком языке мы будем разговаривать и что такое бурятский язык. Об этом наши молодые художники, певцы, музыканты, писатели, скульпторы собрались, подумали, и каждый выразил своё отношение, свою боль. Наш язык связан с нашей культурой, с нашим будущим, с нашей душой, с образом жизни, и здесь очень много символов. И так здорово, что молодёжь сейчас думает этими символами, понимает: куда язык движется и что нужно для этого делать, - поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Целью проекта «ХЭЛ!» является сохранение и популяризация бурятского языка через творчество, создание художественных работ, выражающих красоту и своеобразие родного слова и письменности: выразить через звуки и музыку мелодику бурятского языка, через визуальное искусство (будь то живопись, видео, скульптура, инсталляция), через хореографию, пластику, перформанс изобразить и осмыслить бурятский язык.

Режиссёром этого творческого исследования является Олег Юмов.



- Язык - это оружие ума. С ним надо обходиться очень осторожно, ведь словом можно вознести, воссоздать, так и всё разрушить. Вообще, этот проект планировался уже давно. Я очень рад, что сегодня выставка открылась. Бурятский язык - красивый язык. Надо его беречь, не забывать. Спасибо всем авторам, кто принял в ней участие, - сказал режиссёр Бурятского театра драмы.



Выставка продлится до конца ноября.

