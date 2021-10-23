Гиревик из Бурятии победил на первенстве мира среди юниоров

Дмитрий Коломин выступал в составе сборной России



Спортсмен из Бурятии Дмитрий Коломин стал победителем Первенства мира по гиревому спорту среди юниоров в дисциплине двоеборье с результатом в толчке - 107, в рывке - 172.



Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту проходит в эти дни в столице Венгрии. В составе сборной страны выступают три спортсмена из Бурятии: Андрей Рассадин, Дмитрий Коломин и Сергей Каргин, сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.



