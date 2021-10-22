Движение через переезд в Онохое будет ограничено в ночь с 22 на 23 октября
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ночь с 22 на 23 октября будет закрыто движение автотранспортных средств через железнодорожный переезд (5678 км ВСЖД). Ограничение будет действовать с 21:00 до 10:00 местного времени.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на переезде будут проводиться ремонтные работы. Объезд будет осуществляться через переезды в селе Брянск (5690 км) и остановочный пункт Колхозный (5666 км).
Напомним, движение транспорта также будет закрыто на переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района.
Ещё в одном посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Детям с инвалидностью помогут подготовиться к самостоятельной жизни
Забайкальский труженик тыла отпраздновал юбилей по факту и по паспорту
Об этом они уведомили администрацию города
В знании бурятского языка соревновались представители других национальностей
Движение через переезд в Онохое будет ограничено в ночь с 22 на 23 октября
Сборная области выиграла 3 золотые и 7 бронзовых наград
В столице Бурятии прошёл республиканский конкурс «Я – Лидер!»
В соревнованиях принимали участие любительские команды
Ещё один представитель республики стал бронзовым призёром
Возбуждены уголовные дела
Бывший супруг женщины официально нигде не работал и материальной помощи ребёнку не оказывал
В образовательных учреждениях проходят профориентационные занятия
Аферист представился сотрудником банка
Дожди мешали дорожникам работать в полную силу
Книги были изданы на республиканские средства по государственной программе «Культура Бурятии»