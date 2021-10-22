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Ещё в одном посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд

Ещё в одном посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение через переезд в Онохое будет ограничено в ночь с 22 на 23 октября

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ночь с 22 на 23 октября будет закрыто движение автотранспортных средств через железнодорожный переезд (5678 км ВСЖД). Ограничение будет действовать с 21:00 до 10:00 местного времени.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на переезде будут проводиться ремонтные работы. Объезд будет осуществляться через переезды в селе Брянск (5690 км) и остановочный пункт Колхозный (5666 км).

Напомним, движение транспорта также будет закрыто на переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района.
железнодорожные переезды Бурятия ограничение движения Онохой

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