Мероприятие приурочено ко Дню народного единства
В рамках празднования Дня народного единства в Бурятии пройдёт челлендж национальных костюмов. Акция направлена на укрепление национального единства народов России, а также популяризацию культурных и духовных ценностей.
Для участия в челлендже необходимо с 1 по 4 ноября прийти на работу или учёбу в национальном костюме, который покажет всю красоту и культуру народа. Также нужно разместить в социальных сетях фото или видео с хештегами челленджа: #МыЕдины03, #ДеньНародногоЕдинства03. Кроме этого, нужно отметить аккаунт молодёжного центра РБ (@molcenter03), сообщает пресс-служба центра.
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В Бурятии объявили о челлендже национальных костюмов
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