В Бурятии объявили о челлендже национальных костюмов

Общество, Фото: пресс-служба молодёжного центра РБ

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства



В рамках празднования Дня народного единства в Бурятии пройдёт челлендж национальных костюмов. Акция направлена на укрепление национального единства народов России, а также популяризацию культурных и духовных ценностей.



Для участия в челлендже необходимо с 1 по 4 ноября прийти на работу или учёбу в национальном костюме, который покажет всю красоту и культуру народа. Также нужно разместить в социальных сетях фото или видео с хештегами челленджа: #МыЕдины03, #ДеньНародногоЕдинства03. Кроме этого, нужно отметить аккаунт молодёжного центра РБ (@molcenter03), сообщает пресс-служба центра.



Возрастное ограничение 0+

