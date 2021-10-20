В Селенгинске на переезде опять будут проводиться ремонтные работы
В Бурятии на железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района (5559 км ВСЖД) 20 и 21 октября будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств будет закрыто с 23:00 до 7:00 местного времени.
Автомобилисты могут воспользоваться альтернативный путём через переезд 5563 км (село Брянск). Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В посёлке Бурятии закроют движение через ж/д переезд
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