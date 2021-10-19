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В Бурятии откроется выставка «Серебряный век ювелиров»

В Бурятии откроется выставка «Серебряный век ювелиров»
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Жителям республики представят предметы ювелирного искусства из коллекции исторического музея в Москве

С 29 октября в Улан-Удэ начнёт свою работу уникальный выставочный проект «Серебряный век ювелиров» из государственного исторического музея в Москве.

На выставке в национальном музее Бурятии будут представлены более 250 предметов ювелирного искусства из особой кладовой исторического музея. Это предметы ювелирного искусства России второй половины ХIХ и начала ХХ века – периода расцвета русской культуры, второго рождения национальной школы и мирового признания отечественной ювелирной промышленности.

- Драгоценные изделия этого периода повторили в формах и технических приёмах ювелирного дела, начиная с времён Киевской Руси, значительно обогатив художественный язык ювелирного мастерства, создали новый и оригинальный национальный стиль, - пояснили в пресс-службе нацмузея.

На выставке будет показано развитие «русского» стиля от «исторического», возрождающего формы древнерусского искусства, до стиля национальной романтики, ставшего вершиной эпохи модерна.

Среди экспонатов, демонстрирующих «исторический» период, будут представлены серебряные изделия, воссоздающие предметы и среду народного быта с имитацией различных фактур: солонки в форме крестьянских деревянных солониц, в виде берестяного лукошка, холщового мешочка, «плетёная с тканой салфеткой» сухарница, чернильный прибор «лошадиное стойло», камерная скульптура с изображением крестьянских детей и другие.

- Стремление к обновлению художественного языка, неожиданность декоративных решений, новизна технических приёмов были неотъемлемой чертой всех драгоценных изделий рубежа ХIХ-ХХ столетий. Изделия, исполненные в стиле национальной романтики рубежа ХIХ-ХХ столетий, поразившие современников на Всемирной выставке 1900 года в Париже свежестью образов, новизной форм, богатством и красочностью орнаментации, будут представлены роскошными эмалевыми предметами, сказочной скульптурой и многими другими, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Проект проводится в рамках предстоящего столетия Республики Бурятия.

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