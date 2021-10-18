В районе Бурятии грунтовую дорогу ждёт капитальный ремонт

Ремонт планируют завершить через два года



В Мухоршибирском районе Бурятии продолжается ремонт участка с 24 по 34 км региональной автодороги Мухоршибирь - Бичура – Кяхта, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.

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Капитальный ремонт участка дороги Мухоршибирь - Бичура – Кяхта с 24 по 34 км ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», срок завершения работ по контракту в 2023 году. В этом году идут подготовительные работы. Подрядчик обустраивает объездные дороги, идёт укладка водопропускных труб.

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Ход работ на объекте проинспектировал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



- Автомобильная дорога Мухоршибирь - Бичура – Кяхта выходит на приграничную территорию, а именно на пропускной пункт Кяхты. Мы прогнозируем, что в ближайшее время здесь увеличится интенсивность грузового потока, так как направление из Кяхты в Читу через Улан-Удэ длиннее на 70 км по сравнению с маршрутом через данную дорогу, - отметил Александр Гоге.

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«На этом участке мы меняем радиус поворота, радиус кривых. В планах укладка асфальтобетона, замена всех труб и устройство дополнительной полосы для обгона транспортного средства, едущего с низкой скоростью. Все делается для безопасности жителей Республики Бурятия» - прокомментировал Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ Бурятрегионавтодор.

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На сегодня участок с 24 по 34 км региональной автодороги является грунтовым.

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