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Фильм о детях Бурятии покажут в Москве

Фильм о детях Бурятии покажут в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
Лента является первой серией документального цикла «География детства»

Первый фильм документального сериала «География детства» вошёл в конкурсную программу VI Московского медиафестиваля патриотической тематики «Родина в сердце». Эта серия посвящена детям Бурятии. Всего комиссия фестиваля получила 129 работ, а в конкурсную программу вошло 70 из них.

Фильм «Дети Бурятии» был снят в сентябре 2020 года и является первой серией документального цикла «География детства».

- Лента открывает удивительный мир детей солнечной республики, рассказывает про заповедный Байкал и таинственную природу, про обряды и культуру бурят. Дети делятся со зрителями, как проходит их жизнь на кумысной ферме, как они участвуют в скачках и ухаживают за своими лошадьми, о национальной кухне, семейных традициях и буддизме, - отметили в правительстве республики.

Режиссёр фильма и всего документального сериала «География детства» — сценарист, режиссёр, медиапедагог Татьяна Мирошник. Съёмки были организованы Лигой юных журналистов при поддержке Института Развития Интернета ИРИ.

Фильм покажут в Москве. 
фильм

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