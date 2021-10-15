Временами ночные температуры будут достигать -19
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни потепления не прогнозируется. На территории республики сохранится холодная и ветреная погода.
Завтра, 16 октября, ночью в большинстве районов республики преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью +1,-4, днём +3,+8, местами 0,-5.
В воскресенье, 17 октября, местами по республике осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -10,-15, по Прибайкалью +3,-2, днём +6,+11, местами +2,-3.
Новая неделя начнётся ветров. 18 октября ожидается западный ветер с порывами 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. В понедельник преимущественно без осадков. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью +3,-2, днём +6,+11, местами +2,-3.
В выходные в Бурятии сохранится холодная погода
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