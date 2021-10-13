Соревнования по спорту слепых проходили в Евпатории
Иркутские спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате России по пауэрлифтингу по жиму лёжа (спорт слепых). Турнир проходил с 4 по 10 октября в Евпатории и собрал более 50 участников из различных регионов страны.
Среди женщин в весовой категории 75 кг золотую медаль завоевала мастер спорта России Кристина Арсентьева с результатом 75 кг. В весе 82,5 кг с результатом 80 кг победу одержала мастер спорта России Светлана Ахметова, а также она стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте.
Среди мужчин в весовой категории 82,5 кг второе место занял Сергей Маркин, показавший результат в жиме лёжа 117,5 кг.
Кроме того, по итогам чемпионата страны Кристина Арсентьева и Светлана Ахметова выиграли в командном зачёте среди женщин. Вторыми стали спортсменки Ульяновской области, на третьем месте – представительницы Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские пауэрлитферы взяли 4 медали чемпионата России
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