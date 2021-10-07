В Бурятии за сутки умерли шесть больных коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в республике продолжает расти
За последние сутки в Бурятии выявили 111 заразившихся коронавирусом. Это на шесть больше, чем днём ранее.
Заболеваемость продолжает идти в гору. Так, если вчера заболели 111 жителей, позавчера их было 105, до этого 102 и 97 соответственно.
Отметим, суточный прирост впервые за последнее время превысил отметку «100» 1 октября: весь сентябрь показатели ежедневного прироста были ниже этого уровня.
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 59 678. Из них 48% (28666) приходится на жителей Улан-Удэ.
Вылечился за всё время 51 231 человек. Накануне выздоровели 135 пациентов.
Умерли накануне шесть жителей Бурятии, больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, такое число летальных исходов – больше, чем в предыдущие дни. Так, если вчера скончались шесть человек, позавчера было четыре смерти, до этого три, четыре, две, две, три и т.д.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1872 жителей Бурятии.
Число госпитализированных, которых совсем недавно было менее 500, сегодня превысило отметку «600». В настоящее время в стационарах лечатся 619 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
В отделениях реанимации находится 61 пациент (днём ранее было 60). Из них большинство (41 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 28 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 767 коек: занято – 619, свободно – 148 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1421 человек. За сутки их стало больше на 65.
Число контактных лиц на сегодня – 3260 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19, сообщили на днях глава минздрава республики и замруководителя управления Роспотребнадзора. В случае роста заболеваемости в Бурятии могут вернуть ограничительные меры.
Накануне главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала о ситуации с COVID-19 в Бурятии. По её словам, ковид помолодел.
В Бурятии за сутки умерли шесть больных коронавирусом
Общество, Фото:
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