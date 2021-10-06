 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Ковид резко помолодел»

Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Ковид резко помолодел»
Общество, 
В отделениях лежат 20-летние и 30-летние пациенты с тяжёлой формой коронавируса

Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала о ситуации с COVID-19 в Бурятии. Видео с главврачом появилось в аккаунте минздрава республики.

- За последние дни мы наблюдаем рост числа больных коронавирусом. Также у нас растёт госпитализация в ковидные госпитали. На фоне снижения температуры и роста респираторных вирусных инфекций у очень многих пациентов может оказаться другое заболевание: не грипп, не какая-то другая респираторная инфекция, а именно коронавирусная инфекция, - сообщила Татьяна Сымбелова.

Главврача «инфекционки» отметила, что ковид помодел.

- К сожалению, обнаруживается тенденция, что у нас резко помолодел ковид. У нас в отделениях лежат пациенты 30-летние, 20-летние с тяжёлой формой ковида. У них не было и нет какой-то соматической, предшествующей патологии, но само заболевание приобретает агрессивный характер, - продолжила она.

В заключение главный врач «инфекционки» попросила людей пройти вакцинацию.

- У вас есть время сейчас, чтобы вы прошли вакцинацию против коронавируса, у вас есть время, чтобы пройти вакцинацию против гриппа. Грипп – это тоже очень тяжёлая респираторная инфекция. Да, мы как ковидные госпитали готовимся к росту госпитализации, мы покупаем лекарства, закупаем кислород, у нас достаточно много аппаратуры, но наши возможности тоже не безграничны, - обратилась Татьяна Сымбелова к жителям. 
коронавирус профилактика инфекционная больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забывчивых туристов в Бурятии оштрафовали на 112 тысяч
Забывчивых туристов в Бурятии оштрафовали на 112 тысяч
Общество, 06.10.2021
Получившие штраф жители прилетели из самых разных стран
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Ковид резко помолодел»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Ковид резко помолодел»
Общество, 06.10.2021
В отделениях лежат 20-летние и 30-летние пациенты с тяжёлой формой коронавируса
Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 06.10.2021
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких пожилых больных
В Бурятии на берегу реки собрали тонну мусора
В Бурятии на берегу реки собрали тонну мусора
Общество, 06.10.2021
Отдыхающие оставляли самый разный мусор – от пакетов до шифера
В Улан-Удэ объяснили нашумевшую ситуацию с кроватями в детсаду
В Улан-Удэ объяснили нашумевшую ситуацию с кроватями в детсаду
Общество, 06.10.2021
Кровати, которые пользователи окрестили «нарами», - это специальные трансформеры
Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России
Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России
Общество, 06.10.2021
Наталия Мясникова, признанная одним из лучших гидов страны, имеет за плечами 20-летний опыт работы
В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
Общество, 06.10.2021
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
Юмористка из Бурятии попала в экстремальное шоу СТС
Юмористка из Бурятии попала в экстремальное шоу СТС
Общество, 06.10.2021
Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
В Улан-Удэ из-за тумана задержались авиарейсы
В Улан-Удэ из-за тумана задержались авиарейсы
Общество, 06.10.2021
Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео
В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео
Общество, 06.10.2021
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»
В Бурятии пройдут «Чистые Игры»
В Бурятии пройдут «Чистые Игры»
Общество, 06.10.2021
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
Общество, 06.10.2021
Лесники приступят к профилактическим отжигам
Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Общество, 06.10.2021
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, 06.10.2021
Её проведут 9 октября на площади Революции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^