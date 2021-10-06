Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Ковид резко помолодел»

В отделениях лежат 20-летние и 30-летние пациенты с тяжёлой формой коронавируса



Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала о ситуации с COVID-19 в Бурятии. Видео с главврачом появилось в аккаунте минздрава республики.



- За последние дни мы наблюдаем рост числа больных коронавирусом. Также у нас растёт госпитализация в ковидные госпитали. На фоне снижения температуры и роста респираторных вирусных инфекций у очень многих пациентов может оказаться другое заболевание: не грипп, не какая-то другая респираторная инфекция, а именно коронавирусная инфекция, - сообщила Татьяна Сымбелова.



Главврача «инфекционки» отметила, что ковид помодел.



- К сожалению, обнаруживается тенденция, что у нас резко помолодел ковид. У нас в отделениях лежат пациенты 30-летние, 20-летние с тяжёлой формой ковида. У них не было и нет какой-то соматической, предшествующей патологии, но само заболевание приобретает агрессивный характер, - продолжила она.



В заключение главный врач «инфекционки» попросила людей пройти вакцинацию.



- У вас есть время сейчас, чтобы вы прошли вакцинацию против коронавируса, у вас есть время, чтобы пройти вакцинацию против гриппа. Грипп – это тоже очень тяжёлая респираторная инфекция. Да, мы как ковидные госпитали готовимся к росту госпитализации, мы покупаем лекарства, закупаем кислород, у нас достаточно много аппаратуры, но наши возможности тоже не безграничны, - обратилась Татьяна Сымбелова к жителям.

