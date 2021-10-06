В Улан-Удэ прокуратура проверит детсад с кроватями-«нарами»

Прокуратура разберётся, соответствуют ли кровати санитарным нормам
После публикаций СМИ о детсаде с кроватями, которые возмущенные жители сравнили с нарами, прокуратура Бурятии начала проверку. В детсаду «Хрусталик» на Стеклозаводе проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение закона при осуществлении деятельности по присмотру и уходу за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, полноту и качество принимаемых уполномоченными органами мер по обеспечению прав детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в паблике «Аноним 03» появились фотографии необычных кроватей в детсаду «Хрусталик». Двухъярусные конструкции из фанеры пользователи окрестили нарами. Многие улан-удэнцы выразили негодование, сравнив кровати с «ложем гастарбайтеров». Некоторые также назвали «тряпьём» постельное бельё детей.
В администрации Улан-Удэ сегодня пояснили, что это специальные подиумы – кровати-трансформеры, конструкция которых «подразумевает организованное пространство для сна и игр». Перед сном кровати выдвигаются, а после сна сдвигаются обратно. Опыт был заимствован у детских садов Москвы и Красноярска, отметили в мэрии.
- Решение об установке трансформера в данной группе принято совместно с родительской общественностью и установлены летом 2021 года. Конструкция кроватей-трансформеров предусматривает спальные места и отделением для хранения постельного белья. Размещение спальных мест предусматривается на расстоянии 50 см. Для организации сна были приобретены новые матрацы из поролона, размер 140*70, сшиты новые постельные принадлежности. Между матрацами предусматривается расстояние для соблюдения санитарных норм, - рассказали в мэрии.
В администрации города добавили, что никакого дефицита детсадовских мест в микрорайоне Стеклозавод нет.
В Улан-Удэ прокуратура проверит детсад с кроватями-«нарами»
Общество, Фото:
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