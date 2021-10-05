Улан-удэнцев удивили кровати-нары в детсаду

- Подскажите, в каких условиях должен спать ребёнок в саду. Вот, например, сад на Стеклозаводе решил, что в таких. Дети, чтоб залезть на свою «полку» проходят по нижнему ряду. Спят все вместе, одна антисанитария, - высказался автор поста.







Подписчики бурятского паблика «Аноним 03» обсуждают спальные места в детском саду в Улан-Удэ. Кроватями эту конструкцию сложно назвать. Двухъярусные конструкции из фанеры подпирают коробки и ящики. Судя по фото, дети до своих спальных мест добираются, проходя по чужим постелям.По словам автора, оригинальные кровати установлены в спальнях детского сада в микрорайоне Стеклозавод.Среди пользователей Сети кровати вызвали бурю негодования. По мнению подписчиков, спальные места не похожи на детские: «Это точно детский сад? Больше похоже на ложе гастарбайтеров», «Нары», «Ужас какой! В нашем саду все кроватки отдельно стоят», «Это не фейк? Ну, такое-то уже не должно быть», «Я первый раз вижу подобное. Вообще сколько была в садах везде проходы есть между кроватями. По две бывает сдвигают. Это по СанПиН запрещено!», «Кажется, что в колонии наказания комфортнее выглядят кровати», «Безобразие какое какое-то», «Прокуратура в помощь. Ужас».Кто-то предположил, что это вынужденная мера из-за высокой заполняемости групп:«Все хотят получить путёвку в детсад, но сады не резиновые, вот и пихают детей по 30 человек в одну группу, из спальни делают вторую группу, забирают спортзалы и другие помещения под новые группы, вот и размещают спальные места, как могут. Это не вина детсада, это вопрос к чиновникам, которые принимают подобные решения, но не решают вопросы как положено, не строят нужное количество детсадов»,«Это тем, кому не хватило места в спальне, наверное? Дополнительные спальные места?».Пост набирает популярность в Сети. Его просмотрели уже более восьми тысяч пользователей.