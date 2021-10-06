В Улан-Удэ объяснили нашумевшую ситуацию с кроватями в детсаду

Кровати, которые пользователи окрестили «нарами», - это специальные трансформеры
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пользователи Сети бурно обсуждали кровати в детском саду «Хрусталик» в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ. Фотографии появились в паблике «Аноним 03». Двухъярусные конструкции из фанеры, на которых спят дети, пользователи окрестили кроватями-нарами. О них рассказали не только республиканские, но и федеральные СМИ.
Сегодня в пресс-службе мэрии города прояснили ситуацию и дали комментарий по поводу кроватей в детсаду. Как выяснилось, ещё в 2015 году детский сад №5 «Хрусталик» участвовал в программе модернизации региональных систем дошкольного образования, где представлял проект устройства подиумов - кроватей-трансформеров. Конструкция подразумевает организованное пространство для сна и игр. Перед сном кровати выдвигаются, а после сна сдвигаются обратно. Опыт был заимствован у детских садов Москвы и Красноярска, пояснили в администрации города.
- Решение об установке трансформера в данной группе принято совместно с родительской общественностью и установлены летом 2021 года. Конструкция кроватей-трансформеров предусматривает спальные места и отделением для хранения постельного белья. Размещение спальных мест предусматривается на расстоянии 50 см. Для организации сна были приобретены новые матрацы из поролона, размер 140*70, сшиты новые постельные принадлежности. Между матрацами предусматривается расстояние для соблюдения санитарных норм, - рассказали в мэрии.
Конструкции позволяют «эффективно использовать пространство как для игровой и образовательной деятельности, так и для сна», заверяют специалисты.
Некоторые пользователи Сети полагали, что такое размещение кроватей для детей связано с высокой наполненностью в группах. Однако в мэрии заверили, что решение об организации сна в таком варианте никак не связано с дефицитом мест в микрорайоне Стеклозавод, проблем с очередью в этом районе нет.
- В детских садах данного микрорайона (дошкольные образовательные учреждения №52/2, 38, 5) имеются свободные места. В ближайшее время будет сдан новый детский сад в микрорайоне Дивизионный на 280 мест, - добавили в мэрии.
Кроме прочего, комитет по образованию совместно с Роспотребнадзором проведёт проверку соблюдения санитарных норм при организации сна. Вопрос взят на особый контроль.
В Улан-Удэ объяснили нашумевшую ситуацию с кроватями в детсаду
Общество, Фото:
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