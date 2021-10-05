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В Бурятии медведь оставил следы в селе

В Бурятии медведь оставил следы в селе
Общество,  Фото:uu_news
Косолапый прошёлся по свежевыпавшему снегу

В селе Кокорино Иволгинского района Бурятии местные жители наткнулись на следы медведя. В деревне уже выпал снег, и следы косолапого отчётливо видны.

Фото следов медведя отправил подписчик Instagram-паблика «uu_news».

Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно фотоловушка в «Запаведном Подлеморье» зафиксировала территориальную «войну» между волком и медведем. Волк оставил мочевую точку на дереве, пометив так свой участок. Но спустя несколько часов медведь уничтожил «запись» весьма своеобразно – «потерев своим пахучим задом по «визитке» серого разбойника».

Этим летом в Бурятии был зафиксирован всплеск выходов медведей к людям. Так, на севере республики, возле золотодобывающей артели косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь хозяева тайги ищут пропитание в мусорных баках.

Медведя, который повадился ходить на северобайкальское кладбище, и вовсе застрелили.

Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродил небольшой медведь. Он уже перестал бояться людей и машин, поэтому также было принято решение об отстреле медведя.

Медведей замечали возле стоянок туристов в Забайкальском национальном парке. Один из них кто-то даже разгромил палатки и полакомился продуктовыми запасами. Специалисты нацпарка тогда объясняли, что осенью количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.
медведь

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