В Бурятии медведь уничтожил волчью метку

Фотоловушка сняла любопытный эпизод из жизни волка и медведя
Волк и медведь были зафиксированы фотоловушкой в «Заповедном Подлеморье» в Бурятии.
- На своём участке обитания звери старательно информируют о своём присутствии. Волки, к примеру, оставляют мочевые точки, а медведи трутся о деревья или царапают кору и даже оставляют погрызы на досягаемой высоте. В августе фотоловушкой был сфотографирован волк, пометивший дерево, естественно, в корневой его части, - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус.
Он добавил, что через некоторое время через эту поляну проходил медведь и постарался уничтожить волчью «запись» весьма своеобразно – «потерев своим пахучим задом по «визитке» серого разбойника».
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