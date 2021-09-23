 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Бурятии медведь уничтожил волчью метку

В Бурятии медведь уничтожил волчью метку
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Фотоловушка сняла любопытный эпизод из жизни волка и медведя

Волк и медведь были зафиксированы фотоловушкой в «Заповедном Подлеморье» в Бурятии.

- На своём участке обитания звери старательно информируют о своём присутствии. Волки, к примеру, оставляют мочевые точки, а медведи трутся о деревья или царапают кору и даже оставляют погрызы на досягаемой высоте. В августе фотоловушкой был сфотографирован волк, пометивший дерево, естественно, в корневой его части, - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус.


Он добавил, что через некоторое время через эту поляну проходил медведь и постарался уничтожить волчью «запись» весьма своеобразно – «потерев своим пахучим задом по «визитке» серого разбойника».

медведь волки дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии медведь уничтожил волчью метку
В Бурятии медведь уничтожил волчью метку
Общество, 23.09.2021
Фотоловушка сняла любопытный эпизод из жизни волка и медведя
Министр культуры Бурятии станцевала в разных народных костюмах
Министр культуры Бурятии станцевала в разных народных костюмах
Общество, 23.09.2021
Соёлма Дагаева удивила своими танцевальными навыками
Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 23.09.2021
Госпитализировано более 400 больных ковидом
В Улан-Удэ открылся дом-музей Героя Советского Союза Ильи Балдынова
В Улан-Удэ открылся дом-музей Героя Советского Союза Ильи Балдынова
Общество, 23.09.2021
Родовой дом Героя был привезён в Улан-Удэ и отреставрирован
На Селенгинском ЦКК в Бурятии тушили «крупный пожар»
На Селенгинском ЦКК в Бурятии тушили «крупный пожар»
Общество, 23.09.2021
Общая площадь «возгорания» составила 480 квадратных метров
В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамоделизму
В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамоделизму
Общество, 23.09.2021
Соревнования провели на кордодроме авиазавода
В Бурятии в детской спортивной школе нашли неисправный автобус
В Бурятии в детской спортивной школе нашли неисправный автобус
Общество, 23.09.2021
Прокуратура внесла представление директору ДЮСШ
В Забайкалье вручат государственную премию края
В Забайкалье вручат государственную премию края
Общество, 23.09.2021
В настоящее время идёт приём и регистрация документов от соискателей
Местами по Бурятии небольшие дожди
Местами по Бурятии небольшие дожди
Общество, 23.09.2021
Днём по республике +12, +17, местами +7, +12
Районы Бурятии покажут в виде коллажа
Районы Бурятии покажут в виде коллажа
Общество, 22.09.2021
В Улан-Удэ откроется выставка «Коллаж как метод исследования»
Чита примет спартакиаду народов Забайкалья
Чита примет спартакиаду народов Забайкалья
Общество, 22.09.2021
В соревнованиях примут участие национальные диаспоры региона
В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
Общество, 22.09.2021
Проект был реализован в рамках грантовой поддержки
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
Общество, 22.09.2021
Детям рассказали о важности соблюдения ПДД
В Чите зарегистрирован тысячный брак
В Чите зарегистрирован тысячный брак
Общество, 22.09.2021
Молодожёны познакомились друг с другом на свадьбе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^