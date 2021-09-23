В Бурятии медведь уничтожил волчью метку









Волк и медведь были зафиксированы фотоловушкой в «Заповедном Подлеморье» в Бурятии.- На своём участке обитания звери старательно информируют о своём присутствии. Волки, к примеру, оставляют мочевые точки, а медведи трутся о деревья или царапают кору и даже оставляют погрызы на досягаемой высоте. В августе фотоловушкой был сфотографирован волк, пометивший дерево, естественно, в корневой его части, - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус.Он добавил, что через некоторое время через эту поляну проходил медведь и постарался уничтожить волчью «запись» весьма своеобразно – «потерев своим пахучим задом по «визитке» серого разбойника».