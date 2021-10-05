Плита посвящена казакам - основателям Цакирской станицы
29 сентября в селе Цакир Закаменского района Бурятии открыли и освятили памятную плиту, посвящённую казакам - основателям Цакирской станицы в 1768 году. Об этом сообщает группа «Закамна-инфо.24/7».
Ранее, в 2009 году, по инициативе урядника станичного казачьего общества «Станица Закаменская» Виктора Бекетова, активного жителя Цакира, был установлен православный крест на месте церкви Николая Чудотворца.
Освящение памятной плиты провёл настоятель храма Александра Невского, отец Игорь. На мероприятии поблагодарили всех, кто помогал в строительстве памятника.
В Бурятии освятили памятную плиту в честь казаков
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