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В Баунтовском районе Бурятии заявили о четвёртой волне коронавируса

В Баунтовском районе Бурятии заявили о четвёртой волне коронавируса
Власть,  Фото:pixabay.com
Две школы в районе уже перевели на дистант

30 сентября районный штаб Баунтовского района Бурятии принял решение о переводе двух школ на дистанционное обучение. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории района, вызванной ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщает администрация Баунтовского района.

На дистанционную форму обучения переводят учащихся Багдаринской школы и учащихся Багдаринской эвенкийской школы-интерната общего среднего образования. Дистант введён с 1 по 10 октября включительно с дальнейшим возможным продлением, в зависимости от эпидситуации.

Рководителям этих школ рекомендовано рассмотреть возможность проведения консультаций в очном режиме для учащихся 9, 11 классов с соблюдением сантитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора.

 - Принято решение перевести на дистанционную форму обучения учреждения дополнительного образования, кружковую работу культурно-досуговых учреждений села Багдарин и посёлка Маловский, - сообщает администрация Баунтовского района.

Отделению МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району рекомендовали усилить контроль за больными и контактными, находящимися на самоизоляции.

Глава Баунтовского района Николай Ковалев записал видеообращение к жителям.

- Цифры неутешительные. Мы прирастаем, и четвёртая волна у нас идёт в полном разгаре. Особенно хочется отметить то, что в четвёртой волне болеют дети. Вспышки возникают в семейных очагах, - сказал в своём обращении Николай Ковалев.

видео - «Баунт-инфо»

Ковалев призвал жителей вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.

- Отдельно я обращаюсь к нашим предпринимателям. В связи со сложной эпидситуацией, дорогие друзья, прошу вас, ваши коллективы обеспечить все меры профилактики и соблюдать все меры предосторожности. Я уверен, что общими усилиями мы сможем пройти четвёртую волну, - заключил глава Баунтовского района.


коронавирус профилактика Баунтовский район

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