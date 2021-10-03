Блогер Варламов предложил утопить памятники Ленину, кроме улан-удэнского

Знаменитый блогер назвал улан-удэнский памятник своим любимым
Популярный блогер Илья Варламов предложил ликвидировать памятники Ленину с площадей и улиц российских городов. Их можно было бы увезти в специальный музей под открытым небом или же утопить на дне озера, заявил Варламов. Однако трогать улан-удэнскую «голову» Ленина блогер считает недопустимым. Мнением Варламов поделился на своём канале varlamov (18+) на YouTube, на который подписаны более 2,8 млн пользователей.
Недавно Варламов побывал в замке Маарьямяги в Таллине. На заднем дворе замка стоят памятники Ленину, Сталину, Дзержинскому, некогда украшавшие в Эстонии улицы и дома культуры. При этом, несмотря на в целом негативное отношение к советскому периоду в Эстонии, о памятниках хорошо заботятся. Территория облагорожена, памятники оснащены подсветкой, возле каждого имеется табличка с описанием и исторической справкой о том, где он стоял ранее. «Расставлены с уважением», - рассказал об увиденном Илья Варламов.
По мнению блогера, нечто подобное следует сделать и в России.
- В России памятники Ленину до сих пор украшают главные площади. Хотя, мне кажется, время Ленина прошла. И абсолютное большинство всех этих типовых истуканов можно спокойно переплавить. От этого никто не потеряет, - поделился он своим мнением.
Лучшие же памятники Ленину, которые жалко уничтожать, он предложил увезти в музей под открытом небом, например, под Ульяновском – родине Владимира Ильича. «Там будет целый лес Лениных», - описал блогер.
Или же он и вовсе предложил отправить самые красивые памятники на дно озера. «Люди думают, как развивать внутренний туризм? Затопите пару Лениных в озере, и будет у вас новая точка притяжения для дайверов», - рассказал Илья Варламов.
От подобной участи он предложил уберечь только два памятника на всю страну. В их числе и памятник Ленину на площади Советов Улан-Удэ. Как выяснилось, для Варламова он самый любимый из монументов.
- Сохраним только несколько Лениных. Он потрясающий в Улан-Удэ. Гигантская голова Ленина – это мой любимый. Его можно смело сохранить на главной площади, - рассказал Варламов.
Также, помимо улан-удэнской «головы», считает Варламов, необходимо сохранить карликового Владимира Ильича, стоящего на земном шаре. Этот памятник находится в Нижнем Тагиле.
5 ноября исполняется 51 год со дня открытия памятника Ленину на главной площади Улан-Удэ. Ранее «Байкал-Daily» рассказывал об удивительной истории его создания – начиная от того, что голову привезли распиленной на две части до того, почему птицы гадят на все памятники, кроме этого.
Илья Варламов посетил Улан-Удэ в первый и пока единственный раз весной 2020 года. Он побывал во многих районах – от исторического центра до Пентагона, 100-х кварталов, Мясокомбината, гулял на Лысой горе, пробовал бурятскую кухню в местном ресторане, а также встречался с мэром Игорем Шутенковым.
После визита Илья Варламов выпустил публикации про плохой и хороший Улан-Удэ. Итогом же поездки стало 49-минутное видео под названием «Улан-Удэ — пыльная столица Бурятии! Как живут буряты? Убогие улицы, Пентагон и хороший Ленин», которое на данный момент набрало более 1,1 млн просмотров.
Прошлым летом мэр Игорь Шутенков спросил через соцсети у Варламова мнение по поводу экопарковок. На это блогер однозначно ответил, что такие парковки-газоны малоэффективны, являются генератором грязи и призвал не тратить зря деньги. Впрочем, несмотря на негативную оценку знаменитого урбаниста, экопарковку в Улан-Удэ всё же соорудили.
Осенью 2020 года в Улан-Удэ появилась лавочка имени Варламова – первая в России. Но и здесь не обошлось без критики. Блогер заметил, что углы на табличке слишком острые. Власти оперативно отреагировали на критику Варламова, устранив недочёты и ответив: «Илья, мы сгладили углы!».
Блогер Варламов предложил утопить памятники Ленину, кроме улан-удэнского
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