Власти Улан-Удэ ответили Варламову: «Илья, мы сгладили углы!»

Как сообщал «Байкал-Daily», известный российский блогер-урбанист Илья Варламов накануне вновь уделил внимание столице Бурятии. Ранее во время визита в Улан-Удэ в марте 2020 года ему на глаза попалась советская скамейка во дворе, которая находилась в весьма плачевном состоянии. Комитет городского хозяйства отреставрировал скамейку и решил отметить общее позитивное мнение Ильи о городе, назвав скамейку его именем. Не обошлось без недочётов: табличка, изготовленная в рекламном агентстве, была с острыми краями.
В воскресенье 27 сентября на Youtube-канале Варламова вышел новый выпуск блога «Чё происходит». В конце выпуска Илья поговорил об Улан-Удэ.
- Хочу закончить милой новостью – теперь в России появилась скамейка имени Ильи Варламова. Это та самая старая советская разломанная скамейка, которую я нашёл в Улан-Удэ. После моего репортажа комитет городского хозяйства решил её восстановить и покрасить. Также на неё прикрепили табличку с моим именем, – поведал урбанист.
Варламов сказал, что табличка красивая, но он переживает за ее безопасность.
- Немного переживаю, что моё имя носит небезопасная табличка. Не хотелось бы, чтобы кто-то порвал об неё себе одежду. Можно сделать так, чтобы там не было острых углов? Давайте сгладим углы в Улан-Удэ! – предложил он. – А так передаю Улан-Удэ большой привет. Надеюсь, город будет развиваться, улучшаться и всем станет примером.
Сегодня комитет городского хозяйства Улан-Удэ обратился к Варламову: «Илья, мы сгладили углы!»
- Чтобы горожане не поранились и не порвали одежду, сегодня края таблички были закруглены, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Также представители комитета продемонстрировали несколько малых архитектурных формы, установленных не только на общественных территориях, но и во дворах: