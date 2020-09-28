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Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ

Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Канал varlamov на YouTube
Известный блогер впервые высказался по поводу улан-удэнской лавочки, которой присвоили его имя

Популярный блогер Илья Варламов покритиковал табличку на именной лавочке, установленной в Улан-Удэ. Об этом он рассказал в 28-м выпуске блога «Чё происходит».

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе комитет городского хозяйства установил несколько лавочек, которые весной подверглись критике популярного урбаниста. Во дворе дома по улице Буйко, 23а блогеру попалась на глаза советская скамейка, находящая в плачевном состоянии. Тем не менее, Илья отметил удобную эргономику скамейки и даже объявил, что «когда-то деды знали, что такое нормальная лавка».

Эту развалившуюся лавку отремонтировали и установили там же. К лавочке прикрепили металлическую табличку, которая гласит «Департамент лавочек. Скамейка Ильи Варламова». 

Во вчерашнем выпуске именная табличка была раскритикована.

- Я немножко переживаю, что моё имя носит табличка и лавочка как-то небезопасно. Можно сделать как-то, чтобы не было острых углов. Сгладить углы, друзья. Не хотелось бы, чтобы кто-то в Улан-Удэ порвал себе куртку о мою табличку, - сказал Илья Варламов, - А так, Улан-Удэ передаю большой привет. Надеюсь, город будет развиваться, улучшаться и всем нам будет в пример.

Ещё в выпуске он раскритиковал череповецкий парк, который местные власти решили обустроить под нью-йоркский. В конце выпуска он предположил, что в Череповце можно сделать парк не как в Нью-Йорке, а как в Улан-Удэ, но с небольшой поправкой: «Только для этого в Улан-Удэ надо сделать парк».

Как сообщал «Байкал-Daily», блогер был в Улан-Удэ этой весной. По итогам поездки он выпустил несколько постов о «плохом» Улан-Удэ«хорошем», а также итоговое видео. В столице Бурятии Илья Варламов оценил сохранившиеся постройки разных лет, а не понравились ему, к примеру, большое количество заборчиков, а также пыль и грязь от открытого грунта.

Резюмируя, Илья Варламов обратился к улан-удэнцам:

- Кто живёт в Улан-Удэ, не думайте, что это днище, что надо ехать в Европу и Америку. Вам не надо ехать в Америку. Можно погулять по Улан-Удэ и найти, чего нет. В районе с бараками – натуральные материалы, красивые цвета, сочетание цветов. Улан-Удэ может учиться сам у себя. Большая ценность, что здесь сохранилась целостная историческая ткань – районы 30-х домов, 50-х годов, в центре дореволюционная застройка. Здесь жирный лайк Улан-Удэ, без всякого сарказма.
блогеры благоустройство
 
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